Управляющий директор: TAP - один из самых амбициозных проектов в нефтегазовой отрасли

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) является одним из самых амбициозных проектов в нефтегазовой отрасли, так как он будет транспортировать природный газ из азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» в Европу.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Independent Balkan News Agency, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

В то же время он напомнил о решении консорциума начать маркет-тест, с тем, чтобы трубопровод TAP мог транспортировать еще большие объемы природного газа в ближайшие годы, увеличивая свою пропускную способность.

«Это прекрасная возможность для дополнительных источников поставок газа, которые выйдут на европейские рынки», - сказал Скьеппати.

Как отмечается, с 2020 года TAP будет транспортировать примерно 10 миллиардов кубометров газа в год на первом этапе, и в будущем сможет удвоить свою мощность, чтобы удовлетворить растущий спрос на газ в Европе.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.