Управляющий директор: TAP - один из самых амбициозных проектов в нефтегазовой отрасли

17 июля 2019 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) является одним из самых амбициозных проектов в нефтегазовой отрасли, так как он будет транспортировать природный газ из азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» в Европу.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Independent Balkan News Agency, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

В то же время он напомнил о решении консорциума начать маркет-тест, с тем, чтобы трубопровод TAP мог транспортировать еще большие объемы природного газа в ближайшие годы, увеличивая свою пропускную способность.

«Это прекрасная возможность для дополнительных источников поставок газа, которые выйдут на европейские рынки», - сказал Скьеппати.

Как отмечается, с 2020 года TAP будет транспортировать примерно 10 миллиардов кубометров газа в год на первом этапе, и в будущем сможет удвоить свою мощность, чтобы удовлетворить растущий спрос на газ в Европе.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR огласила объёмы поставок газа в Грузию
Энергетика 12:34
SOCAR рассматривает два новых проекта для поставок газа в горные регионы Грузии
Энергетика 12:19
Туркменистан увеличил экспорт продукции в Азербайджан
Центральная Азия 10:06
Оглашены объемы грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 08:46
"МегаФон" наказал ответственных за провокацию против Азербайджана
Политика 16 июля 21:30
Госагентство Азербайджана проводит ОМС тренинги в медучреждениях (ФОТО)
Общество 16 июля 19:59
Лента новостей
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 12:40
С начала года в Азербайджане родились 1238 близнецов и 36 тройняшек
Общество 12:37
SOCAR огласила объёмы поставок газа в Грузию
Энергетика 12:34
В Стамбуле прогнозируют землетрясение силой 7,5 балла
Турция 12:32
Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
Европа 12:30
В Азербайджане создан Центр по управлению заповедниками Госагентства по туризму
Туризм 12:27
SOCAR рассматривает два новых проекта для поставок газа в горные регионы Грузии
Энергетика 12:19
За полугодие Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана финансировало проекты на 82 млн манатов
Экономика 12:12
Узбекско-корейское СП закупит полипропиленовую нить
Тендеры 12:11