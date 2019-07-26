Caspian Drilling Company отказалась от конкурса по участку «Дельфин» в Украине

26 июля 2019 16:23 (UTC+04:00)

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