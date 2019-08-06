SOCAR AQS начала бурение новой скважины на азербайджанском месторождении

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR AQS, буровое подразделение госнефтекомпании SOCAR, приступила к буровым работам на cкважине №65 с фактической глубиной 850 метров на месторождении "Западный Абшерон", сообщает Trend во вторник со ссылкой на компанию.

Заказчиком выступило ПО «Азнефть», занимающееся разработкой месторождений нефти и газа на суше и в море.

SOCAR AQS была создана в 2007 году SOCAR и Absheron Drilling в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин.

Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года.

Акционерами предприятия являются SOCAR, Nobel Oil Services и ООО Absheron Drilling.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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