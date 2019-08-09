Обнародован объем продаж продукции азербайджанского НПЗ в Турции

9 августа 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Совокупный объем нефтепродуктов, реализованных нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Star азербайджанской госкомпании SOCAR на внутреннем рынке Турции, в мае 2019 года составил 43,761 тысячи тонн, сообщает Trend со ссылкой на отчет, размещенный на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

За отчетный период, доля продуктов НПЗ Star на рынке Турции составила 1,75 процента, говорится в материалах.

Отчет EPDK показывает, что в мае 2019 года НПЗ Star экспортировала в общей сложности 130,090 тысячи тонн нефтепродуктов, в том числе 89,983 тысячи тонн дизельного горючего и 40,107 тысячи тонн реактивного топлива.

Импорт сырой нефти НПЗ Star в мае 2019 года составил 630,648 тысячи тонн, говорится в отчете.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялось открытие НПЗ Star стоимостью 6,3 миллиарда долларов.

Проектная мощность завода составляет 10 миллионов тонн, а в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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