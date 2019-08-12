Глава Туркменистана призвал наращивать энергосотрудничество на Каспии

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на конференции «Каспийское море: в интересах развития международного экономического сотрудничества» в Авазе, обозначил приоритеты сотрудничества в энергетической сфере, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

"Лежащие в недрах Каспийского моря и прилегающих к нему территориях крупные запасы углеводородного сырья, при их эффективном использовании, в состоянии дать сильный энергетический импульс для динамичного и качественного роста национальных экономик как самих прибрежных стран, так и соседних с ними государств, обеспечить условия для создания новых производств, строительства промышленных объектов", - сказал туркменский глава.

По его словам, энергия Каспия должна стать основой динамичного развития экономики региона.

Глава государства отметил, что это повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение качества и уровня жизни людей, строительство объектов социальной инфраструктуры.

Индустриальный рост, во многом связанный с увеличением добычи углеводородов, способен принципиально поменять весь экономический ландшафт в этой точке земного шара, интегрировать Прикаспий в глобальное экономическое пространство как равноправного и эффективного партнёра, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Отметим, что в туркменской части Каспия на международный тендер выставлены 32 лицензионных блока с прогнозируемыми запасами в 11 миллиардов тонн нефти и 5,5 триллиона кубометров газа, без учета уже законтрактованных блоков.



Приоритетом является заключение Соглашений о разделе продукции (СРП). По местным оценкам, более 80 процентов ресурсов туркменской части Каспия находятся в отложениях на глубинах свыше 3000 метров. Перспективы связывают со Средне-Каспийским и Южно-Каспийским бассейнами.



Туркменистан ежегодно добывает около 10 миллионов тонн нефти: добычу обеспечивают госконцерн "Туркменнефть" и работающие на базе СРП компании из Великобритании, Малайзии, ОАЭ.



К освоению туркменской части Каспия привлечены Petronas, Dragon Oil, Buried Hill, RWE Dea AG, Итера и Eni. Продолжаются переговоры с компаниями Европы, США и Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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