Реконструируется одна из ГЭС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Наряду с Азербайджанской теплоэлектростанцией в рамках «Программы реабилитации» ОАО «Азерэнержи» ведутся ремонтно-восстановительные работы на гидроэлектростанции «Мингячевир», сообщает в среду Trend со ссылкой на «Азерэнержи».

Как сообщается, четыре гидроагрегата из шести, имеющихся на станции нуждались в ремонте. По этой причине стартовали ремонтно-восстановительные работы на шестом гидроагрегате, остановленном еще в 2017 году. На нем идет монтаж соответствующего оборудования. Планируется завершение работы в конце августа. После чего, аналогичная работа начнется на остальных трех неисправных гидроагрегатах.

На сегодняшний день в рамках «Программы реабилитации» на станции установлен дополнительный автотрансформатор напряжением в 220/110 киловольт, силой в 200 мегавольт/ампер.. Проложены 320 метров 220-киловольтной подземной кабельной линии, и 300 метров 110- киловольтной воздушной линии электропередачи, протянутой над рекой Кура. Также автотрансформатор оснащен современной системой релейной защиты и автоматики.

Отметим, что на протяжении более четырех лет, в связи с отсутствием подключения дополнительного трансформатора к участку мощностью в 220/110 киловольт, первый автотрансформатор работал без перерыва, что повышало риск аварии. Теперь, после переноса нагрузки на дополнительный автотрансформатор, стало возможно осуществление необходимых ремонтных работ, без риска нарушения электроснабжения Мингячевира и его окрестностей.

После завершения ремонтно-восстановительных работ на Мингячевирской ГЭС в рамках «Программы реабилитации» в 2020 году, будет повышена надежность и стабильность работы станции, восстановлена первоначальная мощность.

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