Сеть АЗК SOCAR в Украине запустила в работу новую заправку (ФОТО)

15 августа 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская компания SOCAR открыла в Киеве новый автозаправочный комплекс, сообщили в четверг Trend в SOCAR Energy Ukraine.

Как отмечается, он располагается по адресу: Столичное шоссе, 100

"Площадь торгового зала и магазина нового объекта составляет более 137 м2. Станция оснащена тремя двусторонними ТРК на 5 заправочных пистолетов c каждой стороны для реализации светлых нефтепродуктов, а также колонкой для реализации LPG на 4 пистолета. Клиенты сети могут заправиться А-92, А-95, а также всеми видами фирменного топлива Nano - А 98, А 95, Diesel Nano и Diesel Nano Extro", - сказали в компании.

Новый автозаправочный комплекс стал 60-м в сети АЗК SOCAR Украине и 13-м в Киевском регионе.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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