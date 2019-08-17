Азербайджанская нефть подорожала

17 августа 2019 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 16 августа составила 61,91 доллара за баррель, что на 0,47 доллара выше цены за предыдущий день, сообщил в субботу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 61,30 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 0,42 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 58,27 доллара за баррель, что на 1,11 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 августа составила 58,23 доллара за баррель, что на 0,61 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на 17 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 12 -16 августа
Энергетика 14:56
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 16 августа 19:21
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 15 августа 12:00
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 5 - 9 августа
Энергетика 12 августа 10:43
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 9 августа 16:29
Азербайджанская нефть существенно подешевела
Энергетика 8 августа 15:17
Лента новостей
В Азербайджане пресечена попытка контрабандного ввоза мобильных телефонов (ФОТО)
Происшествия 15:14
Узбекско-корейское СП продлило тендер на закупку труб
Тендеры 15:06
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 12 -16 августа
Энергетика 14:56
Bahh Tee анонсировал выход нового альбома
Звёздный мир 14:47
Хуситы атаковали с помощью 10 беспилотников нефтяные объекты Saudi Aramco
Арабские страны 14:40
Fitch оставил неизменным суверенный кредитный рейтинг Грузии
Финансы 14:38
В США полиция изъяла более 300 ежей из торгового центра
Другие страны 14:31
Казахстан и Латвия значительно нарастили объемы взаимной торговли (Эксклюзив)
Бизнес 14:23
"Узбекские авиалинии" открывают тендер на закупку электротоваров
Тендеры 14:10