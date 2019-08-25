Petkim увеличил объем производства

25 августа 2019 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2019 года на нефтехимическом комплексе Petkim в Турции было произведено 1,7 миллиона тонн продукции, что на 10,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет компании.

Согласно отчету, объем продаж составил 1,2 миллиона тонн, что на 21,6 процента больше показателя первого полугодия 2018 года.

Также, за отчетный период использование производственной мощности комплекса увеличилось с 86 до 95,6 процента .

В отчете отмечается, что инвестиции комплекса составили 237 миллионов лир (43,3 миллиона долларов).

"Инвестиции направлены на модернизацию фабрик, технологическое развитие, энергоэффективность и охрану окружающей среды", - говорится в отчете.

Отметим, что Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, и являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, экспортирует ее четвертую часть . В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн в год.

Долевое участие в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. владеет 51 процентом акций, 49 процентов акций находится в свободном обращении на фондовом рынке.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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