На эстакадах управления "Абшероннефть" проведен капитальный ремонт

28 августа 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На эстакадах нефтегазодобывающего управления "Абшероннефть" был проведен капитальный ремонт, это, как сообщает Trend со ссылкой на “Азнефть”, было обсуждено на совещании, посвященном развитию нефтедобычи и социально-бытовой инфраструктуры.

Генеральный директор “Азнефть” Дашгын Искендеров отметил, что показатели управления "Абшероннефть" за семь месяцев достаточно высоки.

«В минувший период на эстакадах были проведены капитальные ремонтные работы и были пробурены новые скважины. В настоящее время этот процесс продолжается», - сказал Искендеров.

В свою очередь, начальник “Абшероннефть" Шахмар Гусейнов проинформировал присутствующих о проделанной работе на месторождениях “Западный Абшерон” и “Банка Дарвина", а также о завершенных работах по строительству и бурению.

(Автор: Сара Исрафилбекова Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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