Президент Казахстана поручил разработать программу геологической разведки

5 сентября 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать программу геологической разведки, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Токаев озвучил данное поручение в рамках расширенного совещания по вопросам развития нефтегазовой отрасли, приуроченного к торжественному собранию по случаю 120-летия нефтегазовой отрасли Казахстана.

Так, в ходе заседания президент Казахстана затронул вопросы геологоразведки в Казахстане. По его словам, следует качественно восполнять запасы минерального сырья путем расширения геологоразведочных работ.

«Мы усовершенствовали законодательство в этой сфере. Теперь надо сделать практические шаги в данном направлении. Поручаю правительству разработать до первого марта 2020 года Программу геологической разведки с учетом долгосрочного прогноза спроса в мире на минеральные сырьевые ресурсы», – сказал глава государства.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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