Азербайджан продолжает выполнять обязательства перед ОПЕК+

9 сентября 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти в Азербайджане в августе составила 749 тысяч баррелей в сутки, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

"Суточная добыча нефти составила в августе 749 тысяч баррелей. Из них 686 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 63 тысячи баррелей составила добыча конденсата", — говорится в сообщении минэнерго.

Согласно данным министерства, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в августе составил 501 тысячу баррелей, конденсата 59 тысяч баррелей, нефтепродуктов – 4,5 тысячи баррелей.

В январе среднесуточная добыча нефти составляла 793 тысячи баррелей, в феврале – 806 тысяч баррелей, в марте - 798 тысяч баррелей, в апреле - 683 тысячи баррелей, а в мае - 776 тысяч баррелей, в июне – 768 тысяч баррелей, в июле - 778 тысяч баррелей.

По информации министерства энергетики, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в январе-августе составил 769 тысяч баррелей. То есть, добыча нефти в стране находилась в рамках обязательств, взятых на себя по соглашению ОПЕК+. Азербайджан обязался сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года, то есть до уровня 776 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (формат ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении суммарной добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Отметим, что второго июля в Вене было принято решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами, входящими в ОПЕК и не являющимися членами картеля, до конца первого квартала 2020 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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