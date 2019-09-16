Минэнерго Узбекистана: срыв поставок электроэнергии в Афганистан мог произойти на линиях ЛЭП ведущих из Таджикистана

16 сентября 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство энергетики Узбекистана не получало от афганских властей информации о подрыве на их территории линии электропередачи (ЛЭП), по которой поступает электроэнергия из Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Ранее афганские СМИ сообщили, что боевики антиправительственных сил взорвали в Афганистане опоры ЛЭП, идущие из Узбекистана, оставив без электроэнергии 11 провинций.

«Национальные электрические сети Узбекистана при Минэнерго не получали никакой подтверждающей информации от покупателей электроэнергии в Афганистане о том, что опоры ЛЭП были взорваны», – сообщили в минэнерго.

В министерстве предположили, что поставки электроэнергии могли сорваться на линиях ЛЭП ведущих из Таджикистана, который также продает электроэнергию Афганистану.

«Если электропитание было отключено по некоторым причинам, мы предполагаем, что это могло произойти на линии, от которой афганские потребители получают электроэнергию из Таджикистана. Если это предположение верно, мы не знаем, когда и каким образом таджикские и афганские специалисты восстановят ЛЭП», – отметили в минэнерго.

Согласно действующему контракту, Афганистан получает от Узбекистана 1,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии в день.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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