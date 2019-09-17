Нефть WTI подорожала до $61,89 на торгах в США

17 сентября 2019 01:01 (UTC+04:00)

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) увеличилась в понедельник до $61,89, свидетельствуют данные торгов в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 16:20 по местному времени цена поставок энергоносителя в октябре выросла на $7,04 (12,84%) - до $61,89 за баррель. В течение дня стоимость WTI достигала $63,34 (рост на 15,5%). По оценкам телеканала CNBC, это крупнейший рост в течение суток с декабря 2008 года.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Атаке подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После нападения на объектах вспыхнул пожар.

В результате нападения Саудовская Аравия сократила добычу на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

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