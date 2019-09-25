"Азерэнержи" строит на Сумгайытской электростанции эстакаду длиной 750 метров (ВИДЕО)

25 сентября 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ОАО“Азерэнержи” предпринимает опережающие меры в связи с падением уровня воды в Каспии.

Об этом сообщил в среду Trend начальник центра связи с общественностью и медиа ведомства Теймур Абдуллаев. По его словам, снижение уровня воды в Каспийском море грозит остановкой работы Сумгайытской электростанции.

"Причина этому стало то, что при проектировании Сумгайытской электростанции в 2004 году не была учтена вероятность снижения уровня моря и в настоящее время уровень Каспия снизился с минус 27,5 метра до минус 28,3 метра. С целью своевременного разрешения этой проблемы, ОАО «Азерэнержи» с осени прошлого года были проведены переговоры с участием зарубежных и местных экспертов. В итоге было решено построить 750-метровую эстакаду, которая позволила бы забирать холодную воду на глубине пять метров. Таким образом, впервые в СНГ будет создана система пропуска охлаждающей воды посредством каскада в соответствующий канал и оттуда на станцию. Работы уже начались на основе сменного графика и продолжаются без остановок. Работы будут завершены согласно графику через восемь месяцев", - сказал Абдуллаев.

Отметим, что с осени прошлого года на Сумгайытской электростанции с участием иностранных и местных специалистов были проведены ремонтно-восстановительные работы, в результате чего, надежность станции была повышена.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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