В Исмаиллинском районе Азербайджана газифицировано несколько сел

14 октября 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Галагях Исмаиллинского района Азербайджана, согласно госпрограмме производственного объединения (ПО) «Азеригаз» на этот год, было проведено мероприятие по случаю газификации четырех сел района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Участниками мероприятия стали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, гендиректор «Азеригаз» Акбар Гаджиев, глава исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамет Садыгов, а также другие официальные лица и жители села.

На церемонии открытия Абдуллаев рассказал о мерах по модернизации системы газоснабжения в Азербайджане.

В частности, было сообщено о газификации 208 домов в селе Галагях, 109 – в селе Зейва, 106 – в селе Солтанкед и 91-го дома в селе Уштал. Каждый из домов обеспечен индивидуальными регуляторами подачи газа и счетчиками.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @AnSav_2105

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