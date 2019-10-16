На «Нефтяных Камнях» расположено 570 активных скважин - SOCAR

16 октября 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня на азербайджанском месторождении «Нефтяные Камни» имеется 570 активных скважин.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов в ходе Каспийской технической конференции в Баку.

Вице-президент отметил, что сегодня используется 340 километров территории месторождения и здесь находятся 58 активных площадок, 14 продуктивных горизонтов.

За всю историю эксплуатации, на «Нефтяных камнях» было произведено 175 миллионов тонн нефти и сейчас процент восстановления добычи составляет 50 процентов.

«Остаются резервы в объёмах 10 миллионов тонн. Геологические резервы так же составляют 10 миллионов тонн»,- сказал Лятифов.

Отметим, что Нефтяные Камни — крайняя восточная сухопутная точка Азербайджана, поселок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова. Нефтяные камни расположены на металлических эстакадах, сооруженных в 1949 году в связи с началом добычи нефти со дна моря вокруг Черных Камней — каменной гряды, едва выступающей на поверхности моря.

Подготовительные работы к бурению первой разведочной скважины на Нефтяных Камнях начались в июне 1949 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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