SOCAR AQS пробурит 40 скважин для расширения подземного газохранилища «Туз Голу» в Турции

18 октября 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - SOCAR AQS и China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş Construction Industries & Trade Inc. подписали контракт по проведению буровых работ в рамках проекта расширения подземного хранилища газа «Туз Голу», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR AQS.

Контракт на интегрированные буровые работы предусматривает бурение 40 скважин для расширения подземного хранилища газа Туз Голу в Турции.

В соответствии с контрактом, SOCAR AQS пробурит и сдаст на эксплуатацию 40 скважин в районе «Туз Голу» в провинции Аксарай, Турция.

Мурат Мехмет Kуртулуш, Генеральный директор IC İçtaş сказал, что подписание контракта придаст новый импульс расширению и углублению сотрудничества между двумя компаниями и, в конечном итоге, между двумя странами.

«Расширение подземного хранилища газа «Туз Голу» крайне значимо для удовлетворения потребностей Турции в природном газе, и SOCAR AQS будет способствовать успешному выполнению этой миссии», - также отметил гендиректор IC İçtaş.

Генеральный директор SOCAR AQS Рамин Исаев заявил, что SOCAR AQS высоко оценивает работу над этим важным проектом вместе с China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş Construction Industries & Trade Inc.

«Вкладывая весь наш потенциал, мы рассчитываем на тесное сотрудничество с нашими бизнес партнерами и заинтересованными сторонами в целях сделать этот проект большим успехом для Турции, для нашего клиента и для SOCAR AQS», - сказал Исаев.

SOCAR AQS, как первая национальная компания в области бурения на суше на турецком рынке, основываясь на более чем 150-летнем богатом опыте буровых работ в Азербайджане, будет инвестировать в обучение и развитие молодых турецких специалистов в ходе реализации проекта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR AQS завершила строительство cкважины на месторождении «Западный Абшерон»
Энергетика 2 октября 17:58
SOCAR AQS начала бурение новой скважины на азербайджанском месторождении
Энергетика 4 сентября 11:55
SOCAR AQŞ завершила еще одну скважину на "Западном Абшероне"
Энергетика 4 сентября 11:08
Turan Drilling & Engineering приступило к операциям в рамках контракта с BP
Энергетика 7 августа 16:33
SOCAR AQS начала бурение новой скважины на азербайджанском месторождении
Энергетика 6 августа 13:06
SOCAR AQŞ завершила еще одну скважину на "Западном Абшероне"
Энергетика 29 июля 18:28
Лента новостей
Ашхабад и Кабул привержены активизации экономического взаимодействия
Бизнес 10:29
Туркменистан нацелен на развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Бизнес 10:25
Деловые поездки из Турции в Казахстан выросли более чем на 50%
Турция 10:15
КТК-Казахстан вновь продлил тендер на строительство волоконно-оптических линий передачи
Тендеры 10:14
Джавад Зариф провел телефонные переговоры с главами МИД РФ, САР и Ирака
Политика 10:12
ООН консультирует Туркменистан в вопросах таможенного контроля
Бизнес 10:12
АЖД привлекает консалтинговую компанию
Тендеры 10:09
МВФ обнародовал прогноз ВВП Туркменистана на 2020 год
Бизнес 10:06
В одном из районов Баку и Лянкяранском районе временно ограничивается подача газа
Общество 09:57