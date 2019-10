SOCAR AQS пробурит 40 скважин для расширения подземного газохранилища «Туз Голу» в Турции

БАКУ/Trend/ - SOCAR AQS и China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş Construction Industries & Trade Inc. подписали контракт по проведению буровых работ в рамках проекта расширения подземного хранилища газа «Туз Голу», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR AQS.

Контракт на интегрированные буровые работы предусматривает бурение 40 скважин для расширения подземного хранилища газа Туз Голу в Турции.

В соответствии с контрактом, SOCAR AQS пробурит и сдаст на эксплуатацию 40 скважин в районе «Туз Голу» в провинции Аксарай, Турция.

Мурат Мехмет Kуртулуш, Генеральный директор IC İçtaş сказал, что подписание контракта придаст новый импульс расширению и углублению сотрудничества между двумя компаниями и, в конечном итоге, между двумя странами.

«Расширение подземного хранилища газа «Туз Голу» крайне значимо для удовлетворения потребностей Турции в природном газе, и SOCAR AQS будет способствовать успешному выполнению этой миссии», - также отметил гендиректор IC İçtaş.

Генеральный директор SOCAR AQS Рамин Исаев заявил, что SOCAR AQS высоко оценивает работу над этим важным проектом вместе с China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş Construction Industries & Trade Inc.

«Вкладывая весь наш потенциал, мы рассчитываем на тесное сотрудничество с нашими бизнес партнерами и заинтересованными сторонами в целях сделать этот проект большим успехом для Турции, для нашего клиента и для SOCAR AQS», - сказал Исаев.

SOCAR AQS, как первая национальная компания в области бурения на суше на турецком рынке, основываясь на более чем 150-летнем богатом опыте буровых работ в Азербайджане, будет инвестировать в обучение и развитие молодых турецких специалистов в ходе реализации проекта.

