Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

18 октября 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста семнадцатого октября составила 63,29 доллара за баррель, что на 0,32 доллара ниже предыдущего показателя, сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 61,38 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 0,82 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 54,19 долларов за баррель, что на 0,4 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестнадцатого октября составила 58,98 доллара за баррель, что на 0,47 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на восемнадцатое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @AnSav_2105

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