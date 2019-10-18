Первая партия низкообогащенного урана МАГАТЭ доставлена в Казахстан

БАКУ /Trend/ - В казахстанский город Усть-Каменогорск доставлена первая партия низкообогащенного урана в Банк низкообогащенного урана (НОУ) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Казахстане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

В НОУ будет храниться 90 метрических тонн гексафторида урана, пригодного для изготовления топлива для стандартного легководного реактора на атомных электростанциях.

Сообщается, что данный резерв не является радиоактивным отходом, не несёт угрозы для населения и окружающей среды и предусмотрен на случай, если государства-члены МАГАТЭ столкнутся с прекращением традиционных поставок топлива по политическим мотивам.

Благодаря инвестициям Казахстана и МАГАТЭ на базе Ульбинского металлургического завода, имеющего многолетний опыт работы в этой области, создана необходимая инфраструктура для безопасного хранения материала.

Банк НОУ МАГАТЭ является важным вкладом Казахстана и подтверждением его лидирующей роли в сфере укрепления международной безопасности и режима ядерного нераспространения.

Напомним, подписание документов между Казахстаном и МАГАТЭ о создании Банка НОУ состоялось в августе 2015 года в казахстанской столице в ходе визита Генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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