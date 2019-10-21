NCOC и Shell отказались от разработки месторождений в Казахстане

21 октября 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Консорциум NCOC и компания Shell заявили об отказе от планов освоения месторождений «Каламкас-море» и «Хазар», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

«Решение наших партнеров связано с низкой рентабельностью этих проектов на фоне высоких капитальных затрат. В декабре 2018 года между республикой и участниками Северо-Каспийского проекта было подписано соглашение в отношении месторождения «Каламкас-море», в котором между сторонами была достигнута договоренность о том, что в случае непредставления на утверждение плана освоения до конца октября 2019 года, месторождение «Каламкас-море» будет добровольно возвращено республике», – заявили в министерстве энергетики Казахстана.

Сообщается, что в скором времени должна быть начата процедура по возврату прав недропользования по месторождению «Каламкас-море» в собственность государства.

«По завершению этого процесса в Казахстане может быть рассмотрен вопрос о привлечении других инвесторов в проект. Новые контракты будут основаны на текущем налоговом законодательстве, а не на условиях соглашения о разделе продукции. С экономической точки зрения это плюс для республики», - говорится в сообщении министерства.

При этом, затраты в реализацию проекта осуществленные действующими акционерами являются невозмещаемыми.

«Компания Shell на данный момент инвестировала в реализацию проекта «Хазар» порядка 900 миллионов долларов, в виде геологоразведочных и сейсмических работ, бурении оценочных скважин и все это будет передано республике на безвозмездной основе», - говорится в сообщении министерства.

«Каламкас-Море» входит в одну контрактную территорию с месторождением «Кашаган», разрабатываемым на условиях соглашения о разделе продукции консорциумом NCOC

Месторождение «Хазар» входит в контрактную территорию проекта «Жемчужины», который на условиях СРП реализует компания Caspi Meruerty Operating Company (CMOC). Помимо Shell (55 процентов), акционерами CMOC являются Казмунайгаз (25 процентов), Оман Ойл (20 процентов).

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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