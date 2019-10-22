TANAP выиграл престижную награду «The Stevie Awards»

БАКУ/Trend/ - Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP) получил престижную международную бизнес-премию 2019 года (The Stevie Awards) в категории «Программа корпоративной социальной ответственности года» в Европе, передает Trend со ссылкой на консорциум TANAP.

Генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол и директор по вопросам качества и безопасности окружающей среды консорциума TANAP Фатих Эрдем получили приз во время торжественной церемонии награждения 19 октября 2019 года в Вене.

Отметим, что первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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