SOCAR обнародовала объем транспортировки газа через TANAP

22 октября 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP), являющийся частью проекта «Южный газовый коридор», транспортировал около 1,798 миллиарда кубических метров газа с января по сентябрь 2019 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

Отметим, что запуск первой очереди газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, а с конца июня по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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