Парвиз Шахбазов: Работы по строительству TAP завершены почти на 90%

24 октября 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) завершены почти на 90 процентов. Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на открытии международного форума Энергетической хартии в Баку.

Министр отметил, что с июля прошлого года по сегодняшний день по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано более трех миллиардов кубометров газа.

«2020 год станет годом реализации плана диверсификации, которую за многие годы стремилась реализовать Европа. Переход в этот период председательства в конференции Энергетической хартии к Азербайджану, является показателем оценки стратегической роли «Южного газового коридора» и подтверждением вклада страны в достижении таких приоритетных целей как диверсификация и декарбонизация в этой части континента»,- сказал министр.

Отметим, что темой форума является «Энергетический переход через технологические и политические инновации».

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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