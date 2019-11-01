МВФ назвал "безубыточную" для Азербайджана цену на нефть

БАКУ /Trend/ - Фискальная "безубыточная" цена на нефть (fiscal breakeven oil price) для Азербайджана в 2019 году составит 52 доллара за баррель, в 2020 году - 53,4 доллара, следует из отчета Международного валютного фонда (МВФ) "Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia November 2018".

В 2018 году этот показатель был равен 56,2 долларам за баррель.

"Безубыточная цена" - это ценовая отметка, в которой сходятся и находятся в равновесии финансовые потери и прибыль государства.

МВФ ожидает, что внешнеторговая безубыточная цена на нефть (external breakeven oil price) в 2019 году в Азербайджане составит 64 доллара за баррель и 59,5 доллара за баррель в 2020 году (при цене 76,3 доллара за баррель в 2018 году).

По оценкам МВФ, ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2019 году составит 0,74 миллиона баррелей (2018 год – 0,76 миллиона баррелей), в 2020 году – 0,73 миллиона баррелей.

Ежесуточный экспорт нефти в текущем году составит 0,62 миллиона баррелей (0,63 миллиона баррелей в 2018 году), в 2020 году сократится до 0,6 миллиона баррелей.

В госбюджете Азербайджана на 2019 год цена на нефть заложена на уровне 60 долларов за баррель, на 2020 год – 55 долларов.

Официальный курс на двадцать девятое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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