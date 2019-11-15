Эксперт спрогнозировал добычу нефти на конец 2019 года

15 ноября 2019 16:12 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Эксперт назвал оптимальную цену на нефть
Энергетика 15:36
Эксперт спрогнозировал цены на нефть в первом квартале 2020 года
Энергетика 14 ноября 16:28
Приобретение доли в АЧГ и БТД позволит укрепить бизнес-профиль MOL Group
Энергетика 6 ноября 13:27
BP: Достигнут прогресс в проекте «Азери Центрально-Восточная»
Энергетика 6 ноября 12:32
Оглашена дата начала работ на месторождении "Абшерон"
Энергетика 29 октября 16:57
Обнародованы сроки завершения работ судном «Исрафил Гусейнов»
Энергетика 29 октября 12:43
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на устранение последствий землетрясения в Агсу
Политика 17:19
Грузинский чай Green Gold будет экспортироваться в январе 2020 года
Бизнес 17:11
МБРР выделит 500 млн долларов Узбекистану
Бизнес 17:04
В Барселоне обнаружили полтонны кокаина в контейнере с рыбьим жиром
Европа 17:04
Азербайджанская компания отмечает снижение спроса на мебельные материалы
Бизнес 16:52
В Баку официально открыт памятник Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
Общество 16:47
Уточнены сроки начала строительных работ на участке ж/д "Баку-Ялама"
Бизнес 16:43
В Ереване окружили посольство России и угрожают российскому депутату
Армения 16:40
Альянс азербайджанцев Германии распространил обращение в связи с депортацией группы соотечественников
Политика 16:38