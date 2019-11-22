КТК-Казахстан определил поставщика оборудования для Программы устранения узких мест

22 ноября 2019 17:04 (UTC+04:00)

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