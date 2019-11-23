Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 18-22 ноября

23 ноября 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (18-22 ноября) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 67,37 доллара за баррель, что на 0,44 доллара ниже показателя предыдущей недели, сообщает в субботу Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 68,14 доллара за баррель, минимальная – 66,32 доллара.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 61,59 доллара за баррель, что на 0,58 доллара ниже показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 62,13 доллара за баррель, минимальная – 60,77 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 63,29 доллара за баррель, что на 0,8 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 64,42 доллара за баррель, минимальная – 62,03 доллара за баррель.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

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