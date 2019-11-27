Хаял Джафаров: В 2020 году объем производства карбамида может достичь 650 тыс. тонн

БАКУ/Trend/ - Ожидается, что в первой половине декабря карбамидный завод SOCAR будет работать на полной мощности.

Об этом сказал журналистам директор завода Хаял Джафаров, сообщает в среду Trend с мероприятия, посвященного роли Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среды.

Он также отметил, что объем производства карбамида на первое декабря составит порядка 125-130 тысяч тонн, а экспорт - до 100 тысяч тонн.

"Среднемесячный показатель производства карбамида составляет порядка 50 тысяч тонн, это примерно две тысячи тонн в сутки", - пояснил директор компании.

Также Джафаров заявил, что на будущий год объем производства карбамида может составить около 600-650 тысяч тонн, объем экспорта - 500-550 тысяч тонн.

"На данный момент рынок карбамида несколько просел. Обычно, пик цен на рынках бывает летом, перед посевным периодом, либо зимой. Ожидается, что в январе-феврале цены пойдут наверх. Рынок карбамида - спотовый, он диктует цены. Говорить о стабильной фиксированной цене здесь не приходится", - подытожил Хаял Джафаров.

Отметим, что 27 ноября в Баку проходит международная конференция, организованная компанией SOCAR. Темой данного мероприятия является роль Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среды. На мероприятии принимают участие президент Госнефтекомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, заместитель министра энергетики Эльнур Султанов и другие.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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