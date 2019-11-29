Болгария намерена завершить строительство интерконнектора IGB одновременно с TAP

29 ноября 2019 11:43 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Льготная кампания по кредитам продолжается!
Финансы 12:30
«Южный газовый коридор» усилит энергетическую безопасность Европы
Энергетика 12:03
Маргарита Русецкая: Необходимо создавать новые проекты между Азербайджаном и Россией в сфере экономики
Политика 10:23
Посол: Индийские нефтяные компании проявляют интерес к азербайджанскому рынку
Энергетика 08:03
Азербайджан и Япония провели политические консультации
Политика 03:47
Премьер-министр Азербайджана встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии
Политика 02:33
Лента новостей
Объемы перевалки LPG и LNG через порты Турции превысили 9 млн тонн
Турция 12:39
Парламент Азербайджана утвердил бюджет органа, осуществляющего соцобеспечение и защиту
Экономика 12:37
Победители конкурсов красоты проводят кастинг Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
Стиль 12:37
В Италии проходит забастовка железнодорожников
Европа 12:35
Обнародованы объемы перевалки газойла через порты Турции в октябре
Турция 12:34
Резко сократился экспорт товаров оборонной промышленности в Туркменистан
Турция 12:30
Льготная кампания по кредитам продолжается!
Финансы 12:30
Обнародованы объемы перевалки мазута через порты Турции в октябре
Турция 12:29
Турция в пять раз увеличила экспорт товаров оборонной промышленности в Узбекистан
Турция 12:28