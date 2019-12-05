Нефть дешевеет после скачка цен более чем на 3%

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром в рамках коррекции после роста более чем на 3% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1%, до 62,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,38%, до 58,2 доллара за баррель, передает Trend со ссылкой на Прайм.

В четверг инвесторы на рынке нефти фиксируют прибыль после того, как днем ранее стоимость сырья ощутимо подскочила после данных от минэнерго США о том, что запасы в стране за минувшую неделю уменьшились на 4,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения показателя на 1,7 миллиона баррелей.

Ключевым событием для рынков в конце текущей недели станут встречи ОПЕК+, стартующие в четверг в Вене. Ожидается, что одним из основных вопросов будет возможность продления срока соглашения о сокращении добычи, которое действует до конца первого квартала 2020 года.

В то же время некоторые аналитики надеются на то, что объем сокращения добычи может быть увеличен. "Наиболее вероятным результатом встреч ОПЕК+ на этой неделе может стать соглашение о сокращении добычи еще на 300-400 тысяч баррелей в день при условии более строгого его соблюдения странами, которые не выполняли свои обязательства", — считают аналитики Eurasia Group, мнение которых приводит агентство Рейтер.

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