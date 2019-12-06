Нефть дешевеет после роста ранее в ожидании новостей от ОПЕК+

6 декабря 2019 09:38 (UTC+04:00)

Цены на нефть в пятницу утром снижаются после роста, достигавшего 1% днем ранее, в ожидании финального решения по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,44%, до 63,11 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 58,23 доллара за баррель.

В центре внимания рынков остаются встречи ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг рекомендовал альянсу дополнительно сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года. В пятницу состоится заседание всех стран ОПЕК+, на котором обсуждения продолжатся. Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что на этой встрече страны обсудят распределение квот по сокращению добычи нефти.

"Это бессмысленное соглашение, поскольку оно не меняет предложение нефти на рынке", — сказал агентству Блумберг аналитик LPS Partners Майкл Хейли (Michael Hiley). В то же время эксперт отметил, что "это решение не слишком плохое, но и не слишком хорошее, поэтому рынок движется то вверх, то вниз".

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