Среднесуточная добыча нефти в Казахстане превысит 2 млн баррелей в 2020

11 декабря 2019 11:44 (UTC+04:00)

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