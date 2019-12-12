В Минэнерго Азербайджана обсудили вопросы в связи с возобновляемой энергетикой

12 декабря 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялось первое заседание комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджана от пятого декабря 2019 года “О мерах по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии”, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Председатель комиссии, министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что цель министерства - выполнить в кратчайшие сроки поручения главы государства, задачи, вытекающих из распоряжения.

Министр проинформировал о работе, проведенной его ведомством в сфере использования возобновляемых источников энергии за последний год.

Было также отмечено, что в направлении привлечения частного сектора для развития этой сферы были предприняты важные шаги, изучен международный опыт, подписаны документы о сотрудничестве с девятью международными компаниями.

Также была оценена текущая ситуация в сфере возобновляемых источников энергии в стране, с учетом интересов инвесторов подготовлен законопроект, который находится на стадии согласования.

Были оценены предложения международных компаний.

В ходе встречи обсуждались вопросы повестки дня и предстоящая работа.

Было создано пять рабочих групп по мероприятиям. В то же время, с учетом международного опыта с инвесторами, было предложено создать рабочую группу по правовым и институциональным вопросам, связанным с подготовкой контрактов в соответствии с условиями местного законодательства.

Рабочей группе было рекомендовано своевременно вносить соответствующие предложения с целью выполнения в срок мероприятий, предусмотренных в распоряжении.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @AnSav_2105

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