Еще один жилой массив обеспечен подачей газа

12 декабря 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Двенадцатого декабря в поселке Нардаран Сабунчинского района, в новом жилом массиве “Ляхиш баглары” были обеспечены подачей природного газа 102 частных дома, сообщает Trend со ссылкой на Производственное Объединение (ПО) «Азеригаз».

Работы по газификации были начаты первого октября текущего года, для прокладки газовых линий было использовано 11 тысяч метров стальных труб различного диаметра.

Отметим, что в 2019 году в Баку планируется газификация 22 новых жилых массивов. Из них в пяти уже осуществлено газоснабжение, в десяти – работы по газификации уже завершены, а в семи продолжается прокладка газовых линий.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ПО «Азеригаз» о проделанной работе в текущем году
Энергетика 10 декабря 20:29
В Гедабейском районе Азербайджана газифицированы еще сотни домов
Энергетика 6 декабря 19:06
Еще 342 частных дома в Азербайджане обеспечены природным газом
Энергетика 5 декабря 17:22
Новое назначение в ПО "Азеригаз"
Энергетика 3 декабря 19:51
Более 500 частных домов в Баку были обеспечены подачей газа
Энергетика 3 декабря 12:28
Газифицирован ряд сел Губинского района Азербайджана
Энергетика 29 ноября 19:31
Лента новостей
В Казахстане при помощи нидерландской компании могут наладить экологический мониторинг
Бизнес 18:15
Молочно-производственное предприятие в Азербайджане огласило показатели производства
Бизнес 18:07
Сербия возобновила полёты в Турцию
Транспорт 18:04
Рост числа прибывших в Азербайджан из Туркменистана с начала года достиг 92%
Туризм 18:04
Греция призывает ускорить реализацию проектов поставок азербайджанского газа в Европу
Энергетика 18:01
В Азербайджане рост числа прибывших из Индии в ноябре превысил 75%
Туризм 18:00
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" объявляет тендер
Тендеры 17:57
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку химических реагентов
Тендеры 17:55
Движение транспорта на Бакинской кольцевой -1 будет частично ограничено
Общество 17:54