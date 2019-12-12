Еще один жилой массив обеспечен подачей газа

БАКУ/Trend/ - Двенадцатого декабря в поселке Нардаран Сабунчинского района, в новом жилом массиве “Ляхиш баглары” были обеспечены подачей природного газа 102 частных дома, сообщает Trend со ссылкой на Производственное Объединение (ПО) «Азеригаз».

Работы по газификации были начаты первого октября текущего года, для прокладки газовых линий было использовано 11 тысяч метров стальных труб различного диаметра.

Отметим, что в 2019 году в Баку планируется газификация 22 новых жилых массивов. Из них в пяти уже осуществлено газоснабжение, в десяти – работы по газификации уже завершены, а в семи продолжается прокладка газовых линий.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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