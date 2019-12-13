Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель впервые с 23 сентября

13 декабря 2019 14:32 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3% - до $65,03 за баррель. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость нефти находилась выше $65 за баррель 23 сентября 2019 года.

По состоянию на 13:10 мск, цена нефти марки Brent замедлила рост до $65 за баррель (+1,25%). Цена марки WTI растет на 0,9% - до $59,72 за баррель.

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