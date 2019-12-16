Нефть дешевеет после роста цен на 1,5-1,6% ранее

16 декабря 2019 09:41 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник в рамках коррекции после значительного роста в конце предыдущей недели. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29%, до 65,03 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,35%, до 59,77 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывает фиксация прибыли инвесторами после того, как по итогам пятницы рост цен составил 1,5-1,6% в свете торговых новостей.

В понедельник трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями между США и КНР. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем состоится в начале января 2020 года. В конце предыдущей недели Вашингтон и Пекин объявили о достижении договоренностей и отказались от очередного повышения пошлин, которое должно было произойти 15 декабря. Это стало частью первой фазы сделки.

До этого стало известно, что в рамках достигнутых договоренностей США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Китай же за два года должен увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции на 50 миллиардов долларов в год.

"Похоже, что рынок к данному моменту полностью отыграл новости по первой части торгового соглашения, поэтому нам нужно нечто новое для того, чтобы пройти уровень сопротивления, который только впереди", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).

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