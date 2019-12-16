ПО "Азеригаз" о проделанной работе за 11 месяцев

16 декабря 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках исполнения Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева № 529 от 19 февраля 2019 года «Об упрощении допуска к эксплуатации некоторых многоквартирных зданий» в Баку ускорился процесс ввода в эксплуатацию многих домов, сообщает Trend со ссылкой на производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

В целях оперативного решения вопросов, вытекающих из указа, ПО «Азеригаз» продолжает мероприятия по газификации зданий.

Так, по состоянию на первое декабря 2019 года в 340 жилых домах были обеспечены природным газом 22,094 тысячи квартир, а в ноябре в 80 жилых домах - 4,990 тысячи квартир.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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