В Евлахе были обеспечены газом свыше 100 домов

БАКУ/Trend/ - Шестнадцатого декабря в поселке Мейвяли Евлахского района 118 частных домов были обеспечены подачей природного газа, сообщает Trend со ссылкой на производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Евлахского района Анар Тагиев, генеральный директор ПО “Азеригаз” Руслан Алиев, работники газового хозяйства и жители поселка.

В ходе выступлений было отмечено, что до конца текущего года уровень газификации в стране достигнет 96 процентов.

В поселке были проложены стальные и полиэтиленовые газовые трубы различного диаметра общей протяженностью 10,164 тысячи метров.

Таким образом, в Евлахском районе процент газификации достиг 98,5 процента. В районе осталось всего четыре негазифицированных села, которые в будущем будут газифицированы во время реализации государственных программ.

Отметим, что подача газа в поселок Мейвяли Евлахского района обеспечена с соблюдением «Правил техники безопасности в газовом хозяйстве».

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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