Цена нефти Brent превысила $66

17 декабря 2019 23:01 (UTC+04:00)

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,27% - до $66,18 за баррель, свидетельствуют данные биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в 66 долларов за баррель 17 сентября 2019 года.

Нефть WTI (Light Sweet) дорожает на 1,1% - до $60,8 за баррель.

В то же время курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 0,15% - до 62,59 рубля, курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 0,32% и составил 69,93 рубля.

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