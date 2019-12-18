Цены на нефть изменились разнонаправленно

18 декабря 2019 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста семнадцатого декабря составила 69,47 доллара за баррель, что на 0,64 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 67,96 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем меньше на 0,64 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 62,67 доллара за баррель, что на 0,04 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, семнадцатого декабря составила 68,36 доллара за баррель, что на 0,4 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на восемнадцатое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США
Энергетика 10:01
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 17 декабря 09:51
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 9-13 декабря
Энергетика 16 декабря 10:20
Цены на азербайджанскую нефть 13 декабря изменились разнонаправленно
Энергетика 16 декабря 09:19
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 13 декабря 09:46
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 12 декабря 09:50
Лента новостей
Зарубежная авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы в Баку
Транспорт 11:12
В Баку проходит «круглый стол», посвященный перспективам развития агроэкотуризма
Экономика 11:11
В Баку обсуждают вопросы производства органических продуктов и их экспортный потенциал
Бизнес 11:09
В туркменской столице пройдут консультации в рамках Спецпрограммы ООН по Аралу
Туркменистан 10:53
Азербайджан снизил прокачку нефти по БТД по сравнению с прошлым годом
Энергетика 10:50
В парламенте Азербайджана проходит заседание Комиссии ТюркПА
Политика 10:48
Председатель Мажилиса Казахстана примет участие в мероприятиях ТюркПА в Баку
Казахстан 10:45
Численность населения Азербайджана увеличилась более чем на 71 тыс. человек
Общество 10:38
Азербайджан всегда рядом с Турцией и поддерживает ее – Мустафа Шентоп (Эксклюзив)
Политика 10:31