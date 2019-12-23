SOCAR отреагировала на ситуацию разлива нефти или другой мутной жидкости в море

23 декабря 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В последние часы в социальных сетях распространилось изображения разлива нефти или других мутных жидкостей в море, сообщает Trend со ссылкой на государственную нефтяную компанию SOCAR.

Слив нефти, сточных вод или других загрязняющих веществ в море не предусмотрены производственными стандартами SOCAR и прямо противоречат инструкциям компании. В последнее время SOCAR установила на морских платформах производственного объединения "Азнефть" специальное оборудование для очистки сточных вод и полностью добилось очистки сточных вод вместе с нефтью, в этом отношении SOCAR опережает многие другие компании.

"В связи с тем, инцидент, отраженный в распространенных снимках, вполне вероятно имел место на Нефтяных Камнях, куда сегодня утром была направлена комиссия с участием руководства ПО "Азнефть". В настоящее время проводится расследование и общественность будет проинформирована о его результатах. Будет усилен контроль в отношении охраны окружающей среды, с тем чтобы такие события не повторялись в дальнейшем. Мы благодарим и наше ценное сообщество за постоянную поддержку азербайджанских нефтяников", - говорится в сообщении компании.

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