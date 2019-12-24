В Азербайджане добыто свыше 30 млн тонн нефти

БАКУ/Trend/ - За период январь-ноябрь текущего года в Азербайджане было добыто 34,3 миллиона тонн нефти и 32,2 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом сказал первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде в своей статье, опубликованной в официальном СМИ, сообщает Trend.

По его словам, на долю SOCAR пришлось семь миллионов тонн нефти и 6,2 миллиарда кубометров газа.

«Азербайджанские нефтяники встретят новый год с замечательными показателями», - заявил Хошбахт Юсифзаде.

Отметим, что в 2018 году объем добычи нефти и газового конденсата в Азербайджане составил 38,8 миллиона тонн, что на 0,3 процента или 113,1 тысячи тонн больше показателя предыдущего года.

Большая часть добытой за год нефти пришлась на блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" - 28,7 миллиона тонн. На долю азербайджанской госкомпании SOCAR пришлось 7,54 миллиона тонн добытой нефти.

Около 2,54 миллиона тонн составил объем добытого на месторождении "Шах Дениз" газового конденсата.

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