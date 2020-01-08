Минэнерго обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году

8 января 2020 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В минувшем году министерством энергетики, в соответствии с правилами «Выдачи специального разрешения на товары, подпадающие под экспортный контроль (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности)», было выдано 241 разрешение на импорт, экспорт и транзит товаров, подпадающих под экспортный контроль, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

В сообщении отмечается, что 202 разрешения были связаны с импортом товаров, находящихся под экспортным контролем, пять - с экспортом товаров, подлежащих экспортному контролю, а 34 - с транзитом товаров, подлежащих экспортному контролю.

«Выдача 202 разрешений осуществлялась через центр «ASAN xidmət». В отчетный период было выдано одно разрешение на импорт согласно соответствующим положениям закона «Об электроэнергетике» и Приложения № 3 к закону «О лицензиях и разрешениях», - говорится в сообщении.

Отметим, что выдача министерством энергетики трех видов разрешений осуществляется через центр “ASAN xidmət”.

Сюда входят разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит товаров, подлежащих экспортному контролю, разрешение на оборот товаров, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и которые могут находиться в обращении, а также сертификаты о применении специальных экономических режимов для экспортно-ориентированной нефтегазовой деятельности.

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