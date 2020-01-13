Азербайджан и Италия обсудят вопросы экономического сотрудничества

13 января 2020 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Четырнадцатого января в Риме состоится пятое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики.

В сообщении отмечается, что в заседании примут участие сопредседатели межправительственной комиссии - министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано.

«В повестку дня комиссии были включены вопросы сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, логистической и инфраструктурной сферах, сельском хозяйстве, культуре и туризме. Также состоится сессия, посвященная обсуждению инвестиционных возможностей и перспектив в обеих странах с участием AZPROMO, Азербайджанской инвестиционной компании, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Государственного нефтяного фонда и соответствующих итальянских структур», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что после обсуждения вопросов повестки дня будет подписан протокол по итогам пятого заседания Межправительственной комиссии.

В рамках заседания межправительственной комиссии запланированы встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с министром экономического развития Италии Стефано Патуанелли, а также с руководством компаний Ansaldo Energia, Maire Tecnimont, Technip FMC, DBA Group и Alstom Italia.

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