Обнародованы планы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию на 2020 год

БАКУ/ Trend/ - Греческая компания AVAX SA, которая является контактором по проектированию, закупкам и строительству интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, предотвратит любые задержки в реализации проекта, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Болгарии.

Как сообщается, ход строительства IGB обсуждался с участием министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, а также представителей проектной компании ICGB AD и AVAX SA.

Представитель AVAX SA заверил, что строительство интерконнектора идет в соответствии с самыми высокими стандартами и будет завершено в сроки, определенные в контракте.

"К концу января 2020 года должно быть завершено строительство временных сооружений на каждой рабочей площадке вдоль всего маршрута трубопровода на болгарской и греческой территориях", - сказал представитель AVAX SA.

Подрядчик сообщил, что разрабатывается план поэтапной поставки труб в соответствии с графиком строительства и будут выделены временные площадки для их хранения.

Министр Петкова, в свою очередь, отметила, что IGB является стратегическим проектом не только для Греции и Болгарии, но и для всей Юго-Восточной Европы.

Она отметила, что проект позволит реально диверсифицировать источники газоснабжения, и призвала к максимальной мобилизации для обеспечения своевременного завершения проекта.

Петкова сказала, что министерство энергетики готово помочь в завершении проекта в срок, одновременно с Трансадриатическим трубопроводом (TAP).

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля - в объеме 0,3 миллиарда кубометров, на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа — на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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