Petkim вошел в число важных объектов Четвертой промышленной революции

21 января 2020 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Нефтехимический комплекс Petkim, принадлежащий азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Турции, вошел в число 18 новых важных объектов Четвертой промышленной революции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума (WEF).

«Это 35-летнее нефтехимическое предприятие функционирует в соответствии с самыми современными стандартами цифровизации. Самостоятельно разработанные алгоритмы искусственного интеллекта оптимизируют процессы и ценообразование продуктов в ходе анализа миллиардов производственных сценариев, что приводит к увеличению прибыли до уплаты процентов и налогов более чем на 20 процентов», - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что с помощью искусственного интеллекта и передовых аналитических инструментов предприятие достигло значительного улучшения производительности труда.

Отметим, что Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства и являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, экспортирует ее четвертую часть . В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн в год.

Долевое участие в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. владеет 51 процентом акций, 49 процентов акций находится в свободном обращении на фондовом рынке.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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