Спрогнозирован объем добычи на блоке месторождений "Бахар-Гум Дениз"

25 января 2020 12:18 (UTC+04:00)

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