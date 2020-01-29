Еще один поселок Азербайджана обеспечен газом (ФОТО)

29 января 2020 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В новом жилом массиве на территории, называемой "Ləhiş bağları", в поселке Маштага Сабунчинского района был подан природный газ, сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, газификация 147 индивидуальных жилых домов началась в сентябре 2019 года. Для выполнения этих работ были проложены несущие и внутриквартальные газовые линии со стальными трубами различного диаметра, общей протяженностью около 10 тысяч метров.

"В каждом доме установлены индивидуальные регуляторы и газовые счетчики.
Отметим, что газификация расширяющихся районов города Баку, близлежащих сел и поселков осуществляется на основе государственной программы, принятой в 2019 году. В этой программе предусмотрена газификация 22 новых жилых массивов. Уже в 17 жилых массивах ведутся необходимые работы, в пяти других массивах указанные работы близки к завершению и до лета они будут обеспечены подачей голубого топлива", - отметили в сообщении.

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  • Еще один поселок Азербайджана обеспечен газом (ФОТО)
  • Еще один поселок Азербайджана обеспечен газом (ФОТО)
  • Еще один поселок Азербайджана обеспечен газом (ФОТО)
  • Еще один поселок Азербайджана обеспечен газом (ФОТО)
  • Еще один поселок Азербайджана обеспечен газом (ФОТО)
  • Еще один поселок Азербайджана обеспечен газом (ФОТО)
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