В Киеве обсудили развитие экономических связей Азербайджана и Украины

БАКУ/Trend/ - Нынешний уровень дружественных политических отношений между Азербайджаном и Украиной создает основу для успешного развития экономических связей.

Об этом накануне заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе очередного заседания азербайджано-украинской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики, сообщает Trend.

По его словам, за последние три года в Украину было перевезено более 1,9 миллиона тонн азербайджанской нефти, а SOCAR Trading SA в течение этого периода поставляла сырую нефть и нефтегазовую продукцию различного происхождения в Украину.

«Инвестиции SOCAR Energy Ukraine в размере более 300 миллионов долларов США и широкомасштабная деятельность компании отмечены как положительные моменты», - сказал министр энергетики в четверг на заседании азербайджано-украинской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики.

Было подчеркнуто, что подписание «Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и охраны окружающей среды Украины» положительно повлияет на дальнейшее развитие энергетического сотрудничества.

«Украина до сих пор инвестировала в экономику Азербайджана 25,4 миллиона долларов, а Азербайджан-1,1 миллиарда долларов. Сегодняшнее заседание внесет вклад в дальнейшее повышение этих показателей», - сказал Шахбазов, слова которого приводятся в сообщении.

Министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал о потенциальных направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере.

«Украина заинтересована в инвестировании азербайджанских компаний в энергетическую сферу. Азербайджанская нефтегазовая продукция также может быть вывезена на европейские рынки через Украину», - отметил министр, слова которого приводятся в сообщении.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что между Азербайджаном и Украиной продолжается динамичное сотрудничество в политической и экономической сферах. Он добавил, что обе страны заинтересованы в реализации совместных проектов в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.

«Думаю, что Азербайджан может использовать альтернативные пути транспортировки нефти и газовой продукции через Украину. Азербайджанские компании имеют большой опыт в строительстве дорожной инфраструктуры. Поэтому призываю азербайджанские компании принять участие в реконструкции украинских дорог», - сказал Криклий, слова которого приводятся в сообщении.

По итогам заседания был подписан протокол и принято решение о проведении очередного заседания рабочей группы в 2021 году в Баку.

Отметим, что 30 января в Киеве состоялся круглый стол «Украина-Азербайджан» и очередное заседание азербайджано-украинской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики.

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